Опубликованы детали нового контракта Акинфеева с ЦСКА

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев подпишет новый контракт с клубом сроком на два года. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, стороны уже уладили все детали трудового договора. В ближайшее время о продлении контракта будет объявлено официально.

Нынешний контракт Акинфеева с ЦСКА рассчитан до конца текущего сезона.

8 апреля Акинфееву исполнилось 38 лет. Он продолжает выступать за ЦСКА, цвета которого защищает с 2003 года. С армейцами он шесть раз стал чемпионом России, по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА. Со сборной России Акинфеев выиграл бронзу Евро-2008, а на домашнем чемпионате мира — 2018, где он был капитаном команды, дошел с ней до четвертьфинала.

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» Акинфеев вышел на поле впервые с 6 мая. ЦСКА одержал крупную победу со счетом 6:2. В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает шестое место, набрав 45 очков.

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