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В Москве горит торговый комплекс в районе Бибирево

В московском Бибирево горит торговый комплекс «Миллион мелочей»

В торговом комплексе «Миллион мелочей» на улице Пришвина в московском районе Бибирево произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, очаг возгорания находится в магазине «Смешные цены».

Прибыли ли на место сотрудники МЧС пока неизвестно. На видео можно увидеть, как из окон валит черный дым.

20 мая кровля швейной фабрики загорелась в городе Ногинск Московской области.

До этого пожар произошел в ресторане и банкетном зале «Ашкым» на Краснодарской улице в Москве.

Вечером 19 мая возгорание произошло в здании управы района Соколиная Гора. На пике в тушении возгорания участвовали 107 специалистов МЧС и 33 единицы специальной техники. По данным ТАСС, причиной пожара на площади 1,2 тыс. метров стало короткое замыкание».

Ранее в Москве заметили черный дым из окна жилого дома на Ленинском проспекте.

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