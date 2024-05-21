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Бывший муж Памелы Андерсон достал пистолет во время интервью

Рэпер Кид Рок напился и достал пистолет во время интервью

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Amy Harris/AP

Музыкант Кид Рок достал пистолет во время беседы с журналистом. Интервью 53-летнего музыканта опубликовало издание Rolling Stone.

Журналист Дэвид Пейзнер посетил Кид Рока у него дома в рамках подготовки статьи о поддержке музыкантом кандидата в президенты США Дональда Трампа. По словам интервьюера, в начале разговора бывший муж актрисы Памелы Андерсон пил белое вино, потом перешел на виски и быстро напился.

«Он наклонился за свое кресло, вытащил черный пистолет и начал им размахивать, подкрепляя свою точку зрения», — пишет Пейзнер.

По словам Пейзнера, Кид Рок обещал позвонить Трампу, делился расистскими размышлениями и в конце концов пригласил его остаться на ночь.

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