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В Совфеде отреагировали на претензии Зеленского в адрес Запада по поставкам оружия

Сенатор Карасин: после потери легитимности Зеленский пошел вразнос и озверел

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал обвинения Владимира Зеленского в адрес Запада по поводу нерешительности в поставках новейшего оружия Украине. В своем Telegram-канале он написал, после потери легитимности Зеленский «пошел в разнос» и начал звереть.

«Как и следовало ожидать, после потери легитимности 20 мая экс-президент Зеленский пошёл вразнос. Без каких-либо экивоков он теперь обвиняет в нерешительности с поставками новейшего вооружения Вашингтон и весь Запад, добивается их разрешения бить по всем без исключения объектам в России. Звереет человек», — написал Карасин.

По его словам, «от этой угасающей личности нужно ждать самых драматичных пируэтов». Он также предупредил, что Россия будет готова к такому развитию событий.

До этого Владимир Зеленский заявил, что принятие решений о военной помощи Украине дается западным союзникам слишком медленно. Зеленский охарактеризовал поставки Киеву средств противовоздушной обороны Patriot словами «один большой шаг вперед, но перед этим два шага назад».

По его мнению, многие решения о военной помощи Украине со стороны стран Запада «принимаются с опозданием примерно на год».

Ранее Зеленский заявил, что Киев никогда не атаковал Россию западным оружием.

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