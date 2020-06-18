Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, он находится на самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление его пресс-секретаря Айдоса Укибая.

«В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы (Лидера нации) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, Назарбаев продолжает работать в дистанционном режиме.

Укибай подчеркнул, что повода для беспокойства о здоровье экс-президента в настоящее время нет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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