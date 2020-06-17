Президент Гондураса госпитализирован с коронавирусом

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес с коронавирусом и пневмонией доставлен в больницу, пишет издание Tu Nota.

«Анализы показали незначительные инфильтраты в лёгких. Диагностировано воспаление легких, но самочувствие хорошее», — приводятся слова представителя Национальной системы управления рисками Франсиса Контрераса.

Сообщается, что врачи рекомендовали президенту остаться в больнице, чтобы пройти курс лечения, который невозможен на дому.

Хуану Орландо Эрнандесу 51 год. На днях он сообщил о положительных тестах на коронавирус у себя и супруги.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.