Медведев: Россия должна быть готова к шокам

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что вероятность нового финансового кризиса в одной или нескольких зарубежных странах в 2021 году будет выше, чем в 2020 году, в связи с чем Россия должна быть готова к внешним шокам и возможному снижению спроса на экспортные товары. Об этом сообщает журнал «Россия в глобальной политике».

По мнению Медведева, текущая неблагоприятная ситуация в мире может спровоцировать новый финансовый кризис в одной или нескольких странах, что окажет давление на финансовый и валютный рынки России.

Он также отметил важность антикризисного плана восстановления экономики, добавив, что фактор пандемии затрудняет прогнозирование любых экономических процессов.

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