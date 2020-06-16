Россия, Турция и Иран проведут онлайн-саммит по Сирии

Россия, Турция и Иран проведут онлайн-саммит по ситуации в Сирии. Об этом сообщил Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе своего визита в Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».

Он отметил, что накануне также получил согласие на онлайн-встречу от главы турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюта Чавушоглу.

По словам Зарифа, как только позволят обстоятельства, главы трех стран проведут очную встречу.

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