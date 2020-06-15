В МИД Чехии назвали решенной проблему в отношениях с Россией

Пресс-секретарь чешского МИДа Зузана Штихова заявила, что дипведомство страны считает проблему в отношениях с РФ решенной. Об этом пишет РИА «Новости».

Уточняется, что таким образом Чехия отреагировала на объявление двух сотрудников своего посольства в России нежелательными лицами в качестве ответного шага на недавнюю высылку двух российских дипломатов из Чехии.

«Таким образом, мы считаем решенной проблему, которая не возникла на чешской стороне», — произнесла Штихова.

Уточняется, что в течение некоторого времени чешские дипломаты покинут территорию России.

Ранее власти Чехии объявили двух послов России в Праге персонами нон грата. Высылка дипломатов была связана с историей о якобы перевозке в страну яда.

В конце апреля чешские СМИ выпустили материалы о том, что в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. При себе он якобы имел яд для того, чтобы «отравить местных политиков», которые имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.

В ответ Россия заявила о высылке двух сотрудников диппредставительства Чехии. Дипломаты должны покинуть страну со своими семьями до 17 июня.