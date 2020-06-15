Путин попросил кондитера из Казани угостить его сладостями

Президент РФ Владимир Путин обратился с просьбой к кондитеру из Казани угостить его десертом собственного производства, который женщина приготовила для ветеранов ко дню парада Победы 24, передает ТАСС.

Данную просьбу глава государства озвучил на онлайн-совещании по поддержке экономики и социальной сферы в условиях пандемии коронавируса. В нем принимали участие граждане, которые стали получателями субсидий от государства.

Так, кондитер Лиана Пахарева из Татарстана рассказала президенту, что планирует провести акцию и подарить сладости для ветеранов ко дню парада Победы в регионе.

«Угостите потом», — спросил Путин.

Женщина ответила, что сделает это «с большим удовольствием».

Традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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