Помпео назвал различия между США и Китаем

Госсекретарь США Майк Помпео заявил об отсутствии общего у государственной власти в Соединенных Штатах и Китае. Соответствующую публикацию глава Госдепартамента сделал на своей странице в Twitter.

«Китай безжалостно навязывает коммунизм. Соединенные Штаты гарантируют свободу.», – процитировал Помпео свое выступление, видеозапись которого также прикреплена к публикации.

Также, по словам госсекретаря, в США есть свобода слова и верховенство закона, которых нет в Китае. Кроме того, Соединенные штаты защищают религиозную свободу, а Китай «продолжает свою вековую войну с верой», отметил глава Госдепа.

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