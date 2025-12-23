На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новый глава разведки ФРГ провел телефонный разговор с главой СВР России

Новый президент Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Егер провел телефонный разговор с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Об этом в соцсети X сообщает WDR Investigativ.

Отмечается, что разговор состоялся на прошлой неделе.

«Это редкий прямой контакт между германскими и российскими ведомствами», — говорится в сообщении.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Die Zeit заявил, что президент России Владимир Путин не заинтересован в установлении мира на Украине. По его словам, российский лидер единственный, кто может оперативно остановить боевые действия.

Накануне в Германии ответили на вопрос о возможности телефонного разговора канцлера Германии Фридриха Мерца и Путина. Представитель правительства Штеффен Майер заявил, что Берлин никогда принципиально не исключали такие разговоры, но в настоящее время ему нечего сообщить.

Ранее Мерц обвинил Путина в намерении восстановить СССР.

