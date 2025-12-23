Двое мужчин час провели на высоте 40 метров из-за сломанного аттракциона

В США двое мужчин час провели на высоте 40 метров по вине сломанного аттракциона

В американском городе Остин, штат Техас, двое мужчин оказались заблокированы на неисправном аттракционе и провели час на высоте 40 метров, пишет Daily Mail.

Мэттью Канту и Николас Санчес находились на высоте примерно 40 метров, когда аттракцион внезапно остановился. В результате мужчины зависли в воздухе под углом почти 90 градусов, оказавшись лицом вниз.

Родственники застрявших мужчин более 30 минут не получали никакой информации о происходящем. Очевидцы утверждали, что сотрудники парка давали противоречивые объяснения, включая предположения о якобы неправильной фиксации пассажиров.

Около 21:30 один из родственников, обеспокоенный отсутствием срочных действий со стороны персонала, позвонил в службу экстренной помощи 911. Примерно через 10 минут на место прибыли пожарные и скорая помощь.

Администрация парка аттракционов сообщила, что причиной остановки стал сбой датчика безопасности.

«Находиться так долго в подвешенном состоянии — серьезное психологическое испытание. После 35 минут мысли начали уходить в самые мрачные сценарии», — отметил Канту.

По итогам осмотра врачи пришли к выводу, что медицинская помощь мужчинам не требуется. Однако у Мэттью наблюдались головокружение и симптомы, связанные с застоем крови, а Санчес сообщил об онемении верхней части ноги из-за длительного пребывания в подвешенном положении.

