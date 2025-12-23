Путин сменил посла России в Чехии

Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Чехии Анну Пономареву вместо Александра Змеевского. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить Пономареву Анну Владимировну Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Чешской Республике», — говорится в заявлении.
Другим указом глава государства освободил от этих обязанностей Змеевского.
9 декабря российский МИД назначил новым генконсулом России в Хьюстоне, США, Николая Пукалова. В тот же день Путин назначил заместителем министра иностранных дел РФ Александра Алимова.
8 декабря министерство иностранных дел России сообщило о назначении Александра Калачева на пост нового генерального консула России в Стамбуле. Александр Калачев сменил на этом посту Андрея Буравова.
Ранее Путин назначил нового посла России в Словакии.