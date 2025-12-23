На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин сменил посла России в Чехии

Путин назначил послом России в Чехии Анну Пономареву
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Чехии Анну Пономареву вместо Александра Змеевского. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Пономареву Анну Владимировну Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Чешской Республике», — говорится в заявлении.

Другим указом глава государства освободил от этих обязанностей Змеевского.

9 декабря российский МИД назначил новым генконсулом России в Хьюстоне, США, Николая Пукалова. В тот же день Путин назначил заместителем министра иностранных дел РФ Александра Алимова.

8 декабря министерство иностранных дел России сообщило о назначении Александра Калачева на пост нового генерального консула России в Стамбуле. Александр Калачев сменил на этом посту Андрея Буравова.

Ранее Путин назначил нового посла России в Словакии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами