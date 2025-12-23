Замглавы администрации президента прокомментировал перенос столицы из Москвы в Сибирь

Орешкин: перенос столицы из Москвы в Сибирь не даст нужного эффекта

Перенос столицы России из Москвы в Сибирь не даст ожидаемого эффекта. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.

«Перенос столицы как таковой не приведет к тем эффектам, которые вы можете ожидать», — сказал Орешкин в ходе Всероссийской научно-практической конференции «II Тобольские чтения», отвечая на вопрос о переносе столицы.

По его мнению, в первую очередь нужно развивать центры экономической активности и центры, привлекательные с точки зрения условий для жизни и развития новых рабочих мест, а также заниматься инфраструктурой.

При этом экономическая активность будет протекать сама, а для улучшения экономической ситуации в Сибири прежде всего необходим перенос экономической активности, улучшение качества жизни и увеличение инвестиций, добавил он.

До этого якутский историк, кандидат исторических наук Афанасий Николаев, предложивший перенести столицу страны из Москвы в Иркутск, заявил, что власти ошибаются, отказываясь от этой инициативы. По его словам, это может привести к «распаду страны».

Ранее в Кремле прокомментировали инициативу о переносе столицы в Сибирь.