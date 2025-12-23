Трамп оценил вероятность сделки между Россией и Украиной к Рождеству

Трамп заявил, что сделает все возможное для мирной сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделает все возможное для достижения мирной сделки по Украине к Рождеству. Его слова передают американские СМИ, сообщает mk.ru.

По словам американского президента, переговоры о мире идут хорошо.

«Между этими двумя лидерами существует огромная ненависть. Между президентом [России Владимиром] Путиным и президентом [Украины Владимиром] Зеленским — огромная ненависть. И я надеюсь, что мы сможем это уладить. Мы ведем переговоры. Переговоры идут хорошо», — поделился Трамп.

Он напомнил, что Белый дом разрешил множество войн, кроме российско-украинского конфликта.

23 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что переговоры России и США могут завершиться миром вопреки действиям Европы.

Он добавил, что стороны могут добиться как прочного мира, так и перемирия.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по его словам, нельзя с уверенностью утверждать, что его удастся завершить мирным путем. Вэнс отметил, что шансы на мирное урегулирование такие же большие, как и вероятность, что этого не произойдет. Политик добавил, что США продолжат переговоры с обеими сторонами конфликта, чтобы все-таки добиться мира.

Ранее в Госдуме рассказали о «положительных нюансах» в переговорах по Украине.