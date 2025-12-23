На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп оценил вероятность сделки между Россией и Украиной к Рождеству

Трамп заявил, что сделает все возможное для мирной сделки по Украине
true
true
true
close
Andrew Harnik/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделает все возможное для достижения мирной сделки по Украине к Рождеству. Его слова передают американские СМИ, сообщает mk.ru.

По словам американского президента, переговоры о мире идут хорошо.

«Между этими двумя лидерами существует огромная ненависть. Между президентом [России Владимиром] Путиным и президентом [Украины Владимиром] Зеленским — огромная ненависть. И я надеюсь, что мы сможем это уладить. Мы ведем переговоры. Переговоры идут хорошо», — поделился Трамп.

Он напомнил, что Белый дом разрешил множество войн, кроме российско-украинского конфликта.

23 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что переговоры России и США могут завершиться миром вопреки действиям Европы.

Он добавил, что стороны могут добиться как прочного мира, так и перемирия.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по его словам, нельзя с уверенностью утверждать, что его удастся завершить мирным путем. Вэнс отметил, что шансы на мирное урегулирование такие же большие, как и вероятность, что этого не произойдет. Политик добавил, что США продолжат переговоры с обеими сторонами конфликта, чтобы все-таки добиться мира.

Ранее в Госдуме рассказали о «положительных нюансах» в переговорах по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами