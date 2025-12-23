Мигрантка продала своего ребенка россиянке за полмиллиона рублей

В Черкесске мигрантку задержали за продажу ребенка местной жительнице

Женщина стала фигуранткой уголовного дела после того, как в Карачаево-Черкесии продала местной жительнице новорожденного ребенка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, 29-летняя иностранка договорилась с 45-летней женщиной из Черкесска, что отдаст ей ребенка за 500 тысяч рублей. Помимо этого, последняя оплатила для роженицы палату в перинатальном центре. После родом мигрантка отдала ребенка и получила взамен средства.

Когда о произошедшем стало известно, сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми, обеих фигуранток задержали. Ребенка обнаружили у сестры покупательницы, его направили в социальное учреждение.

«Иностранная гражданка дала признательные показания. Вторая подозреваемая воспользовалась своим конституционным правом на отказ от дачи показаний», – сообщается в публикации.

Избрали ли им меру пресечения, не уточняется.

Ранее в Дагестане женщина, купившая младенца, получила срок.