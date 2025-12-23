На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Катя Гордон о скандале с Еленой Товстик: «Сообщила о свингерах в Минюст»

Юрист Гордон заявила, что Елена Товстик оболгала ее
true
true
true
close
Гусева Евгения/«Комсомольская правда»/Global Look Press

Юрист Катя Гордон прокомментировала скандальное интервью Елены Товстик для проекта журналистки Ксении Собчак. Катю Гордон цитирует «СтарХит».

Бывшая жена миллиардера Романа Товстика заявила, что Гордон якобы шантажировала ее, после чего от услуг юриста пришлось отказаться.

«Я думаю, что Лена оболгала меня, поскольку ей поставили такое условие. Только выполнив его, она получает недвижимость или денег от Романа», — сказала Гордон.

Юрист отметила, что Роман Товстик предупредил ее о выходе интервью и заявил, что у него претензий к Гордон нет.

Кроме того, продолжила Гордон, Товстик якобы использовала ее как способ шантажа и выторговывала с ее помощью у мужа деньги. У Романа Товстика, говорит юрист, в свою очередь, есть задача обелить себя, свою новую партнершу Полину Диброву, ради чего он готов дать бывшей жене денег.

«Плюс ко всему я рассекретила целое свингер-сообщество и сообщила о нем в Минюст с предложением запретить пропаганду этого занятия. Ну а обижаться на Ксению, которая, если надо, даже ребят, которые на нее работали, сделает крайними и отправит в тюрьму, бессмысленно», — заключила юрист.

В интервью Товстик также рассказала, как раскрылась правда о романе мужа с Дибровой.

Ранее Елена Товстик назвала размер алиментов после развода с мужем.

