Российская чемпионка: досаду Галлямова понимаю, но ситуация с журналисткой — уже край

Хореограф Попова: досаду Галлямова от второго места на чемпионате России понимаю
Алексей Даничев/РИА Новости

Чемпионка Универсиады — 2019 в танцах на льду, хореограф Бетина Попова с пониманием восприняла негативную реакцию фигуриста Александра Галлямова, который в дуэте с Анастасией Мишиной упустил победу на чемпионате России, проиграв 0,66 балла Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. При этом в комментарии «Газете.Ru» Попова заметила, что Галлямов перешел черту, оскорбив журналистку, позвонившую ему утром после выступления, и назвав ее «больной на всю голову».

«Если не брать высказывания про журналистку — это был уже край, конечно, лишнее и ненужное, – то все остальное было в рамках нормы. Мы занимаемся спортом, и эмоции накалены до предела. Не считаю чем-то плохим, что спортсмен выражает свое недовольство. Те, кто следит за теннисом, знают, например, Александра Бублика или Арину Соболенко, которые совершенно не сдерживают эмоций, но от этого не становятся более плохими спортсменами.

Атлет — это человек, у которого есть переживания. И когда Галлямов с досадой реагирует на свое поражение, совершенно нормально. Единственное, на личности не стоило переходить, но это другой вопрос.

А сейчас у него есть объективная причина быть недовольным. Они более чисто откатали чемпионат России — при этом, что была серьезнейшая травма, которую они преодолели. Смогли к главному старту подойти в очень классной форме. И количества ошибок у них было меньше. Разумеется, ему как титулованному и опытному спортсмену непонятно, как они проигрывают паре, у которой было четыре ошибки. Даже несмотря на то, что Бойкова и Козловский сделали четверной выброс, разница с учетом выброса составляла два балла, которые Мишина и Галлямов отыграли в секвенции прыжков. А Бойкова это как раз сорвала. Так что, честно, досаду Галлямова понимаю», — сказала Попова.

Ранее Тарасова одним словом описала поведение Галлямова.

