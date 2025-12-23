Решение Верховного суда России признать антисоветскую агитацию и пропаганду неопасными деяниями является «плохим», поскольку именно с такой агитации и начинался развал СССР. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы от фракции КПРФ Ренат Сулейманов.

«Это плохо. К сожалению, с антисоветской агитации начинался и развал Советского Союза, и, собственно говоря, сегодняшние события на Украине (начались. – «Газета.Ru») с того, что советский период вычеркивался», — подчеркнул депутат, комментируя решение суда.

По словам Сулейманова, антисоветизм и антикоммунизм «ни к чему хорошему, к сожалению, в нашей стране не привели, кроме разрушения и развала».

Парламентарий также отметил, что соответствующее решение Верховного суда России можно назвать дальнейшим продолжением декоммунизации в РФ, продолжающейся с 1990-х годов.

«Это попытка перейти к практике конце 1980-х и «девяностых» годов, когда именно советский период истории под предлогом репрессий вычеркивался из нашей истории, дискредитировался всячески, но это привело, к сожалению, не к самым лучшим последствиям», — подытожил депутат.

22 декабря Верховный суд России рассмотрел дело жителя Одессы Ивана Мока, который 28 января 1950 года приговором военного трибунала войск МВД Кировской области осужден за измену Родине и контрреволюционную агитацию.

В ведомстве отметили, что «Мок добровольно служил старостой в поселке и выполнял указания оккупационных властей. Вместе с жандармами насильно изымал у жителей поселка продовольствие, мебель и теплые вещи для немецко-румынской армии, выгонял население на работы».

В соответствии с законом «О реабилитации жертв политических репрессий» антисоветская агитация и пропаганда признаны судом «деяниями, не содержащими общественной опасности, и осужденные за них лица подлежат реабилитации независимо от фактической обоснованности обвинения».

Президиум Верховного суда РФ отменил судебные решения, состоявшиеся в отношении Мока, в части осуждения за контрреволюционную агитацию, уголовное дело прекратил за отсутствием состава преступления и исключил назначение ему наказания по совокупности преступлений. В части осуждения за измену Родине приговор и определение оставлены без изменения.

