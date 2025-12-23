Главы МИД и Минобороны переходного периода Сирии прибыли на переговоры в Москву

SANA: главы МИД и МО в переходном правительстве Сирии прибыли в Москву

Министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани и министр обороны Мурхаф Абу Касра прибывают в Москву для переговоров с российскими официальными лицами. Об этом сообщает агентство SANA.

Отмечается, что в состав сирийской делегации также вошли представители Главного управления разведки.

15 октября в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и временного президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Это был первый очный контакт лидеров двух стран после смены власти в Сирии.

После этого МИД Сирии сообщил, что республика ведет с Россией переговоры о военных базах и судьбе бывшего сирийского президента Башара Асада. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани в интервью телеканалу Al-Ikhbaria рассказал, что Сирия ведет переговоры с Россией по пересмотру действующих соглашений о двустороннем сотрудничестве.

Ранее министр обороны Сирии встретился с российской делегацией в Дамаске.