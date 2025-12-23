Названа сумма, которую россияне пожертвовали за время СВО на поддержку фронта

ТАСС: россияне с начала СВО пожертвовали более 62,8 млрд рублей на нужды военных

Жители России и организации с начала специальной военной операции (СВО) на Украине пожертвовали на нужды Вооруженных сил РФ и поддержку фронта более 62,8 млрд рублей. Об этом сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, пишет ТАСС.

До этого сообщалось, что московские рестораны и кафе приняли участие в сборе помощи для участников спецоперации. Столичные заведения регулярно направляют гуманитарные грузы на поле боя, среди посылок можно найти крупы, консервы, чай, сахар и многое другое.

В частности, в Южном административном округе в сборе помощи для бойцов принимали участие три заведения общественного питания. Они собрали для военных рис, гречку, горох, а также более 250 банок паштета, мясных и рыбных консервов. А работники пекарни в районе Северное Бутово собрали 80 кг личной продукции и 100 сухпайков для военнослужащих.

22 декабря партия «Единая Россия» и фонд «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» из Екатеринбурга передали спецтехнику участникам СВО на Красноармейском направлении. Бойцы получат квадроциклы, квадрокоптеры и комплектующие к ним.

Ранее участники СВО получили в госпитале новогодние подарки и автографы хоккеистов.