На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам напомнили о праве рефинансировать ипотеку в любом банке

Специалист Радченко: рефинансировать ипотеку нужно при разнице ставки от 2%
close
Нина Зотина/РИА «Новости»

У россиян есть право рефинансировать ипотеку, если это будет выгоднее. При отказе банка пойти на это можно обратиться в любой другой банк, а смысл в этом есть, если разница ставки составляет минимум 2%, рассказала НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Если вы брали под 20%, а вам предлагают 18% — это уже выгодно. Смело идите и требуйте, — пояснила специалист. — Сейчас многие банки уже предлагают 14%, а совсем недавно было 24%. Новых клиентов на ипотеку не так много все равно, поэтому банку выгоднее заниматься рефинансированием».

При рефинансировании банку не приходится проверять документы, подбирать квартиру, поэтому это наименее для него затратный процесс, подчеркнула Радченко. Если же кредитная организация все-таки отказывается, то можно обратиться в другую — клиентам с хорошей ипотечной историей будут рады в любом банке, подчеркнула она. Так, если человек уже подтвердил, что может платить ипотеку под 20%, никаких претензий к платежам со стороны банков к нему нет, оснований для отказа быть не должно. Однако может возникнуть нюанс, при котором старый банк может не согласиться на просто погашение задолженности, а новый – не дать средства без залога. В этом случае, по мнению эксперта, поможет только искусство ведения переговоров.

«В любом случае можно найти компромиссы, лучше попробовать, за клиента это делать никто не будет», — заключила она.

Напомним, в октябре этого года жители Центрального федерального округа взяли по программам господдержки 16,2 тыс. ипотечных кредитов — на 24,5% больше, чем месяцем раньше. Как уточнили «Газете.Ru» в пресс-службе Главного управления Банка России по ЦФО, одним из факторов, вызвавших всплеск спроса, стало анонсированное ужесточение условий «Семейной ипотеки» в 2026 году. Всего за месяц банки Центральной России выдали ипотечным заемщикам более 25,6 тыс. кредитов. По сравнению с сентябрем их количество выросло на 22%.

Ранее стало известно, что многодетным семьям увеличат сумму выплат на ипотеку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами