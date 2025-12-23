Россиянам напомнили о праве рефинансировать ипотеку в любом банке

У россиян есть право рефинансировать ипотеку, если это будет выгоднее. При отказе банка пойти на это можно обратиться в любой другой банк, а смысл в этом есть, если разница ставки составляет минимум 2%, рассказала НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Если вы брали под 20%, а вам предлагают 18% — это уже выгодно. Смело идите и требуйте, — пояснила специалист. — Сейчас многие банки уже предлагают 14%, а совсем недавно было 24%. Новых клиентов на ипотеку не так много все равно, поэтому банку выгоднее заниматься рефинансированием».

При рефинансировании банку не приходится проверять документы, подбирать квартиру, поэтому это наименее для него затратный процесс, подчеркнула Радченко. Если же кредитная организация все-таки отказывается, то можно обратиться в другую — клиентам с хорошей ипотечной историей будут рады в любом банке, подчеркнула она. Так, если человек уже подтвердил, что может платить ипотеку под 20%, никаких претензий к платежам со стороны банков к нему нет, оснований для отказа быть не должно. Однако может возникнуть нюанс, при котором старый банк может не согласиться на просто погашение задолженности, а новый – не дать средства без залога. В этом случае, по мнению эксперта, поможет только искусство ведения переговоров.

«В любом случае можно найти компромиссы, лучше попробовать, за клиента это делать никто не будет», — заключила она.

Напомним, в октябре этого года жители Центрального федерального округа взяли по программам господдержки 16,2 тыс. ипотечных кредитов — на 24,5% больше, чем месяцем раньше. Как уточнили «Газете.Ru» в пресс-службе Главного управления Банка России по ЦФО, одним из факторов, вызвавших всплеск спроса, стало анонсированное ужесточение условий «Семейной ипотеки» в 2026 году. Всего за месяц банки Центральной России выдали ипотечным заемщикам более 25,6 тыс. кредитов. По сравнению с сентябрем их количество выросло на 22%.

Ранее стало известно, что многодетным семьям увеличат сумму выплат на ипотеку.