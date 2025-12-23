Власти Йемена и хуситы договорились об обмене почти 3 тыс. пленных

Правительство Йемена и представители мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) достигли соглашения об обмене 2 900 удерживаемых лиц. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

«Соглашение по обмену пленными между правительством Йемена и хуситами было достигнуто в Маскате при посредничестве ООН и Омана», — говорится в публикации.

По информации собеседников издания, в рамках сделки власти республики освободят 1 700 хуситов. Мятежное движение, в свою очередь, в рамках обмена передаст правительству 1 200 человек.

В октябре хуситы задержали сотрудников ООН в Йемене, обвинив их в шпионаже. По данным всемирной организации, вооруженные люди «Ансар Аллах» без предварительного уведомления проникли на территорию комплекса. После допроса были освобождены 11 граждан Йемена. При этом 20 сотрудников, в том числе 15 иностранных граждан, хуситы продолжали удерживать, но спустя некоторое время освободили.

Ранее архипелаг Сокотра поддержал Переходный совет Южного Йемена.