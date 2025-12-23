На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко снова заявил, что не держится за власть

Лукашенко заявил, что не держится посиневшими пальцами за власть
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится посиневшими пальцами за власть, его слова приводит агентство БелТА.

«Нынешний президент, как я часто говорю, не держится посиневшими пальцами за власть», — сказал он при назначении новых руководителей Генпрокуратуры и Следственного комитета страны.

Лукашенко отметил, что поползновений в сторону «революционной» борьбы против существующего государственного строя не должно быть. Белорусский лидер подчеркнул, что для смены власти есть выборы.

«Надо идти на выборы и решать эти проблемы. Вот тут у Беларуси есть все», — указал Лукашенко.

В октябре президент Белоруссии высказался о передаче власти в стране. Лукашенко заявил: «Мы должны навести порядок и передать молодежи бразды правления».

Ранее Лукашенко ответил на вопрос о числе «Орешников» в Белоруссии.

