Банки России обяжут раскрывать данные о структуре собственности

ЦБ с 2027 года потребует от банков раскрывать данные о структуре собственности

Центральный банк РФ с 2027 года обяжет кредитные организации раскрыть обезличенную информацию о структуре собственности. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявила директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.

«Мы предложили концепцию обезличенного раскрытия информации, без конкретных данных о персоналиях и их долях», — сказала она.

Тяжельникова отметила, что предполагается раскрытие информации, которая характеризует структуру собственности качественно, через набор критериев, которые определили рынок и Банк России.

По ее словам, такой же подход планируют использовать для раскрытия данных о негосударственных пенсионных фондах, управляющих и страховых компаниях, а также микрофинансовых организациях.

Центробанк предложил прописать в форму раскрытия 12 критериев с перечислением фактов, которые будут характеризовать участников структур собственности, деловую репутацию, финансовое положение.

«Планируем, что нормативные акты будут разработаны и приняты в 2026 году, вступят в силу не ранее апреля 2027 года», — резюмировала Тяжельникова.

