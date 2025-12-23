В Тюменской области школьнику подарили телефон после обращения к Путину

В Тюмени 11-летний мальчик получил смартфон после обращения на прямую линию президента Владимира Путина телефон для учебы. Об этом сообщает пресс-служба «Народного фронта» в регионе.

«Когда в школе у Семы был дистант, он не мог посещать онлайн-уроки - старый телефон просто не справлялся. Тогда Сёма стал мечтать о гаджете. Но его семье такие подарки не по карману... И тогда мальчик решил написать на прямую линию президенту. Он не надеялся, что его письмо заметят - просто отправил его в мессенджере Max. «Народный фронт» обратил внимание на обращение Семена и исполнил его мечту», — говорится в сообщении.

Воспитывает ребенка родная тетя: папы у мальчика нет, а мама от него отказалась, объяснили в пресс-службе.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4 часа 30 минут. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

Ранее из истории любви с прямой линии с Путиным захотели сделать фильм.