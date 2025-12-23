«Перестал верить в Бога»: дочь Глаголевой о кончине близкого матери

Дочь актрисы Веры Глаголевой Анна Нахапетова рассказала о том, что значит для ее семьи кончина композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР Сергея Баневича. Новым постом Нахапетова поделилась в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она заявила, что мать была музой Баневича и его мотиватором, а вместе они представляли собой уникальный творческий тандем.

«Когда мамы не стало, Сергей Петрович сказал, что перестал верить в Бога. За эти восемь лет без нее он практически не садился за инструмент, а на его рояле стояли лишь в рамках ее фотографии», — вспоминает Анна.

Сергея Баневича не стало в возрасте 84 лет 21 декабря. Он наиболее известен как автор оперы «История Кая и Герды». Его музыка звучит в фильмах «Никколо Паганини», «Завещание профессора Доуэля», «Женский роман», «Агитбригада «Бей врага!»», «Две женщины» и телеспектакле «Пиквикский клуб».

13 декабря не стало композитора Левона Оганезова.