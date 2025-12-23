На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Удмуртии мать довела дочерей-близнецов до истощения

Виталий Белоусов/РИА Новости

В Удмуртии многодетная мать морила голодом дочерей-близнецов, женщину признали виновной в жестоком обращении с несовершеннолетними. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

Как установил суд, в течение 2024 года подсудимая систематически не исполняла свои родительские обязанности в отношении малолетних дочерей. Женщина не кормила детей и не следовала медицинским рекомендациям врача.

Когда о происходящем в семье стало известно, сестер-близнецов в состоянии истощения госпитализировали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования обвиняемая свою вину не признала. Она заявила, что любит своих детей, кормила и ухаживала за ними, а также обращалась к врачам. Женщина признана виновной в жестоком обращении с малолетними. Ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее в Норильске брошенный матерью младенец не выжил после пяти дней голодания.

