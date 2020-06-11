Путин и президент Вьетнама обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и Нгуен Фу Чонг провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили сотрудничество в сфере энергетики, передает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что во время телефонной беседы лидеры двух стран отметили «важность кооперации на энергетическом направлении — как в рамках действующих проектов по добыче углеводородов, так и путём запуска новых», в том числе «в сфере электрогенерации и мирного атома».

Кроме того, главы государств высоко оценили сотрудничество и взаимопомощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа, «включая поставку средств диагностики и индивидуальной защиты, а также направление российских специалистов во Вьетнам».

Сообщается, что телефонный разговор прошел по инициативе вьетнамской стороны. Нгуен Фу Чонг также поздравил Путина и россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и Днем России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вьетнам намерен продолжать помогать России в борьбе с COVID-19