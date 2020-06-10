Эксперт: во всех партиях есть сторонники поправок в Конституцию

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал недавний опрос ВЦИОМ о поправках в Конституцию РФ.

«Поправки носят, откровенно говоря, такой очень разносторонний характер. Вполне закономерно, что они имеют в разных социальных группах, в разных электоральных группах своих сторонников. С одной стороны, это сторонники определенных социальных гарантий – когда речь идет о закреплении в основном законе индексации пенсий, минимальном размере оплаты труда. С другой стороны – это сторонники «сильной руки», государственники-традиционалисты, для которых важнее всего проголосовать за неотчуждаемость российских территорий», – отметил эксперт.

По словам Бондаренко, все мы прекрасно понимаем, о каких территориях идет речь, – в первую очередь о том, что Крым навсегда будет российским. «За конкретно эту позицию, я думаю, будет готово проголосовать абсолютное большинство граждан России с самыми разными политическими пристрастиями и из самых разных социальных групп», – добавил он.

«То, что среди сторонников всех партий – и коммунисты не исключение – есть сторонники поправок, это, безусловно, факт. Нужно напомнить, что, вообще-то говоря, среди сторонников Путина в разные годы было много людей, голосовавших на парламентских выборах за КПРФ. На президентских же они поддерживали Путина. И к поправкам, следовательно тоже эти люди могут отнестись по-своему», – подытожил Бондаренко.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 2 июня 2020 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.