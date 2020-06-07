Найдены новые доказательства сокрытия Китаем фактов о COVID-19

Китай намеренно не сообщал некоторые важные факты о коронавирусе, когда заболевание только начиналось распространиться. Об этом сообщает Daily Mail cо ссылкой на независимую медиагруппу Caixin, которая провела расследование.

По ее данным, власти КНР сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке якобы неизвестного заболевания уже после того, как по меньшей мере пять китайских лабораторий сделали вывод о существовании летального коронавируса.

В Caixin заявили, что один из исследовательских центров, изучавший образцы зараженных коронавирусом, подтвердил, что новое заболевание «заразное» еще в декабре. То есть в медиагруппе уверены, что на момент начала эпидемии в Китае знали также о способе передачи новой болезни от человека к человеку.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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