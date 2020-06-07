Трамп поблагодарил силовиков за действия на протестах в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп поблагодарил сотрудников правоохранительных органов страны за действия в Вашингтоне в ходе протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам американского лидера, в округе Колумбия на акцию в поддержку движения за права афроамериканцев и против жестокости со стороны полиции вышло «гораздо меньше» людей, «чем ожидалось».

«Национальная гвардия, Секретная служба и полиция округа Колумбия выполнили прекрасную работу. Спасибо!» — написал Трамп.

Ранее стало известно, что в субботу, 6 июня, около 10 тысяч человек вышли на улицы Вашингтона, чтобы поучаствовать в акции протеста против расизма.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.