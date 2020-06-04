Назначен новый вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции

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Верховная рада Украины назначила новым вице-премьером страны по вопросам евроинтеграции Ольгу Стефанишину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее она занимала пост директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

За назначение Стефанишиной вице-премьером проголосовали 255 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее украинский парламент также уволил Вадима Пристайко с должности вице-премьера Украины.

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