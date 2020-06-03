Посол РФ оценил отправку аппаратов ИВЛ из США в Россию

Посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 1» назвал конструктивным жестом Трампа и американского народа отправку в Россию аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Это конструктивный жест доброй воли американского президента и от американского народа. Мы высоко очень оцениваем американскую помощь», — сказал Антонов.

Ранее стало известно, что США бесплатно поставят в другие страны аппараты ИВЛ, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Россия получит 200 аппаратов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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