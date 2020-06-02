Песков: «остатки» пандемии не повлияют на голосование по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают, что «остатки» пандемии коронавируса не скажутся на явке при голосовании по Конституции. Об этом пишет РИА «Новости».

Он также отметил, что эпидемиологическая ситуация постепенно улучшается, на улицах страны появляется все больше людей.

«Поэтому мы не думаем, что вот эти остатки эпидемиологической ситуации будут как-то негативно сказываться на явке», — произнес Песков.

Представитель Кремля также выразил надежду на то, что к моменту голосования ситуация с COVID-19 в стране существенно улучшится.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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