Полковника Долгих приговорили к 14 годам, лишили звания и дали штраф

Реутовский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игорю Долгих, назначив ему 14 лет лишения свободы. Также он был лишен звания полковника запаса и оштрафован на сумму 543 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, Долгих будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему запрещено занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных органах и органах местного самоуправления на срок семь лет. Вместе с ним был осужден его сообщник по фамилии Родионов, который получил 15 лет колонии. Оба признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем.

Суд конфисковал у осужденных денежные средства на сумму 242 млн и 29 млн рублей. Также в рамках расследования были арестованы 160 драгоценностей, 70 банковских счетов и около 15 квартир.

Бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Долгих арестовали в ноябре 2022 года по статье о получении крупной взятки.

Ранее экс-губернатор Курской области Смирнов был осужден к 14 годам колонии за взяточничество.