Полковника Долгих приговорили к 14 годам, лишили звания и дали штраф

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Суд приговорил полковника Долгих к 14 годам, лишил звания и оштрафовал
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Реутовский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игорю Долгих, назначив ему 14 лет лишения свободы. Также он был лишен звания полковника запаса и оштрафован на сумму 543 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, Долгих будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему запрещено занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных органах и органах местного самоуправления на срок семь лет. Вместе с ним был осужден его сообщник по фамилии Родионов, который получил 15 лет колонии. Оба признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем.

Суд конфисковал у осужденных денежные средства на сумму 242 млн и 29 млн рублей. Также в рамках расследования были арестованы 160 драгоценностей, 70 банковских счетов и около 15 квартир.

Бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Долгих арестовали в ноябре 2022 года по статье о получении крупной взятки.

Ранее экс-губернатор Курской области Смирнов был осужден к 14 годам колонии за взяточничество.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!