Глава МИД Ирана обсудил с Лавровым переговоры в Исламабаде

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которого обсуждались переговоры между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщает иранское министерство иностранных дел.

В заявлении ведомства говорится, что Аракчи обратил внимание Лаврова на последние события в регионе, а также на ход переговоров Ирана и США, проходящих в Исламабаде. Он подчеркнул опасные последствия «провокационных действий США» в Персидском и Ормузском заливах для стабильности и безопасности как в регионе, так и на международной арене.

Стороны выразили готовность продолжать как двусторонние, так и многосторонние консультации, а также использовать дипломатические инструменты для достижения мира на Ближнем Востоке.

Переговоры между Ираном и США начались 11 апреля после того, как президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с Тегераном о временном прекращении огня на две недели. Однако уже 12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли достичь согласия. В ответ на это Трамп объявил о введении морской блокады для всех судов, входящих и выходящих из портов Ирана.

Ранее США и Иран обменялись угрозами перед переговорами в Исламабаде, где обсуждалось окончание конфликта и ситуация в Ормузском проливе.