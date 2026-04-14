Запад испугала опытность российских летчиков

BI: ВКС России стали гораздо опытнее и опаснее для НАТО, чем до начала СВО

Воздушно-космические силы (ВКС) России стали гораздо опытнее и опаснее для НАТО, чем до начала специальной военной операции. Об этом пишет Business Insider (BI) со ссылкой на мнение западных экспертов.

«Украинский конфликт дал российским летчикам боевой опыт и уроки современного боя. Россия модернизировала системы и оружие, а самолетов производит больше, чем теряет», — отмечается в статье.

По словам экспертов, до СВО российские пилоты летали гораздо меньше, чем их коллеги из НАТО, однако конфликт на Украине дал им ценный боевой опыт.

Эксперты предупредили, что российские ВКС представляют большую угрозу для западной авиации в Европе и призвали Североатлантический альянс пересмотреть свое отношение к возможностям армии России.

В феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что главными союзниками России, при всех международных договорах, являются армия, флот и Воздушно-космические силы. По его словам, Москва видит сложившуюся в мире ситуацию такой, какая она есть.

Дипломат отметил, что Россия полностью уверена в надежности своих систем ядерного сдерживания, которые выступают в роли гарантий безопасности государства. Потенциальные противники знают, что в случае агрессивных действий против России они столкнутся с неприемлемым для себя ответом, подчеркнул Лавров.

Ранее молодой российский летчик сбил героя Украины на Су-27.