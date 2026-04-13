14 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в России и мире, приметы и события истории

Что отмечают в России и в мире 14 апреля
* День медицинской службы уголовно-исполнительной системы РФ
Профессиональный праздник отмечают врачи, медсестры, фельдшеры, которые оказывают медицинскую помощь подозреваемым, обвиняемым и осужденным. Дату учредили в 2011 году приказом ФСИН России, приурочив ее к историческому событию: 14 апреля 1829 года член Московского комитета Попечительного о тюрьмах общества и врач Федор Гааз попросил у князя Голицына право на врачебный контроль состояния здоровья находившихся в Москве арестантов. Так в стране появилась первая медицинская служба для тех, кто отбывает наказание.
* Всемирный квантовый день
Праздник появился в 2021 году благодаря инициативе ученых, чтобы привлечь внимание общества к квантовой науке и технологиям. В этот день ученые, инженеры, предприниматели и организации устраивают лекции, симпозиумы, экскурсии по лабораториям, творческие встречи и интервью.
* День воздушных шаров
Считается, что первый резиновый воздушный шарик создал английский физик Майкл Фарадей: в 1824 году он наложил два листа резины друг на друга и наполнил их водородом. Уже через шесть лет производитель каучука Томас Хэнкок запатентовал процесс заливки форм резиной или погружения в латексную жидкость и представил резиновые латексные шары. Со временем ученым удалось создать воздушные шары, которые не меняли форму из-за изменения температуры.
Массовую популярность шарики обрели в XX веке, когда их стали использовать на праздничных парадах и украшать ими здания.
* День футбольного вратаря
Неофициальный праздник сегодня отмечают голкиперы. Часто именно вратарей считают главными игроками команды, ведь от них напрямую зависит исход матча — они принимают на себя основной удар.
Дата праздника выбрана в честь дня рождения легендарного вратаря сборной Колумбии Мигеля Калеро (1971–2012), который прославился ярким стилем игры. Он начал спортивную карьеру в момент, когда мир считал вратарскую школу Колумбии одной из лучших в мире. Поэтому за место основного вратаря сборной Мигелю Калеро пришлось побороться.
* День «Посмотри на небо»
Неофициальный праздник придумали в США. По одной из версий, идея принадлежит основателю организации «За просторное небо» Джеку Бордену, который призывал людей выйти за пределы обыденности.
Сегодня важно оторваться от экрана смартфона, замедлиться и обратить внимание на красоту природы и окружающего мира. Устройте себе перерыв во время рабочего дня и понаблюдайте за небом: как облака сменяют друг друга и принимают необычные формы.
Международный день внезапного смеха. По мнению инициаторов праздника, хотя бы раз в день важно рассмеяться без повода. Это способствует не только хорошему настроению, но и здоровью: считается, что смех укрепляет иммунитет и помогает справляться с болью. 14 апреля люди делятся мемами и смешными роликами, чтобы вызвать у других смех.
День хрюкочущих зелюков. Праздник придумали поклонники произведений Льюиса Кэрролла, автора книг о приключениях Алисы в стране чудес. Зелюки — фантастические существа, которые хрюкотали в стихотворении «Бармаглот». Это милый праздник, призванный напомнить о важности абсурдного юмора и воображения.
Что отмечают в разных странах 14 апреля
* Бенгальский Новый год — Бангладеш. Национальный праздник совпадает с фестивалями в разных регионах Индии. Накануне принято отдавать долги и проводить генеральную уборку. В первый день нового года бенгальцы совершают омовение, надевают лучшие одежды, посещают храмы и навещают родных и близких. А вечером начинается большой уличный праздник с представлениями и ярмарками. В 2016 году ЮНЕСКО внесла празднование Бенгальского Нового года в список нематериального культурного наследия человечества.
* День родного языка — Грузия. Этот праздник учредили в 1990 году в память о событиях 1978 года: 14 апреля в Тбилиси состоялись массовые демонстрации в защиту родного языка. Тогда власти планировали исключить его из Конституции Грузинской ССР. Но протестующие добились сохранения за грузинским языком статуса государственного.
* День молодежи — Ангола. Этот праздник посвящен памяти лидера освободительного движения Ходжи-я-Хенды (настоящее имя Хосе Мендес де Карвальо). Он погиб в 27-летнем возрасте 14 апреля 1968 года в бою с колонизаторами из Португалии. Сегодня жители Анголы вспоминают героя, отдавшего жизнь за независимость страны, и чествуют молодых людей. Проводятся концерты, турниры и культурные мероприятия.
Религиозные праздники 14 апреля
* Вторник Светлой седмицы
Пасху отмечают в течение всей Светлой седмицы — особой недели, когда в храмах продолжаются праздничные богослужения с торжественными песнопениями, колокольным звоном и крестными ходами. Царские врата (двустворчатые врата напротив престола в алтаре) всю Пасхальную неделю остаются открытыми. На Светлой седмице исключается пост в среду и пятницу, а также земные поклоны. Утром и вечером вместо традиционных молитв звучат Пасхальные часы.
* Почитание Иверской иконы Божией матери
В Светлый вторник почитают Иверскую икону Божией Матери, которая прославилась многими чудесами. Считается, что в IX веке она хранилась у благочестивой вдовы, живущей у города Никеи (сейчас — турецкий город Изник). Чтобы спасти святыню от иконоборцев, она опустила ее в море.
Спустя два века афонские иноки увидели в воде огненный столп до неба. Спустившись к берегу, они обнаружили чудотворный образ. Тогда святой Гавриил Грузин пошел по воде, принял икону и принес ее в храм. А наутро святыню обнаружили над воротами обители. Так повторялось несколько дней, пока Гавриилу не явилась во сне Пресвятая Дева. Она сообщила, что хочет охранять иноков. Образ оставили над воротами Иверского монастыря.
* День памяти преподобной Марии Египетской
14 апреля православные верующие чтят память преподобной Марии Египетской, жившей в V веке. Согласно преданию, в 12 лет Мария покинула отчий дом и ушла в Александрию, где сделалась блудницей. Однажды вместе с группой паломников она попала в Иерусалим и попыталась попасть в храм Гроба Господня, но почувствовала, что не может сдвинуться с места — ей препятствует неведомая сила. Осознав свое грехопадение, Мария начала молиться перед иконой в притворе храма. В итоге ей удалось войти внутрь. После этого Мария Египетская приняла причастие и уединилась в пустыне, где прожила в молитвах и посте 47 лет. Она считается образцом абсолютного покаяния.
Народные праздники 14 апреля
Купалища
Во вторник Светлой седмицы по народной традиции отмечали Купалища. В этот день православные верующие обливались водой и выливали ее на тех, кто опаздывал на утреннюю службу. Считалось, что Купалища необходимо проводить в веселье и радости, чтобы следующий год был легким.
В праздник было принято звать гостей и устраивать пасхальные застолья. После пиршества люди устраивали игры — например, катали яйца по желобам. Чье яйцо спустилось вниз быстрее остальных, тому, согласно приметам, должна улыбнуться удача.
Марья Пустые щи
В праздник было принято обращаться с молитвами к преподобной Марии Египетской: люди верили, что святая защищает от сглаза и дурных слов. Особенно ее почитали девушки и женщины.
Прозвище «Пустые щи» день получил не просто так. К апрелю крестьяне уже съедали весь запас капусты, и потому щи были жидкими. В народе ходили поговорки: «Захотел ты в апреле кислых щей!», «Щи — хоть портянки полощи». Вместо капусты в суп клали крапиву и щавель.
Именины 14 апреля
* Авраам;
* Анастасия;
* Ефим;
* Иван;
* Макар;
* Мария;
* Сергей.
Приметы: что можно и нельзя делать 14 апреля
Приметы о погоде и природе
Если вода широко разлилась — луга будут зелеными.
Лед сходит быстро — год будет хорошим, образуются ледяные заторы — тяжелым.
Что можно делать 14 апреля
* Участвовать в богослужениях, навещать близких.
* Заботиться о домовом — за печку ставили молоко или кашу, чтобы уважить хранителя дома.
* Заниматься добрыми делами — добро вернется сторицей.
* Избавляться от вредных привычек.
Что нельзя делать 14 апреля
* Ругаться и сквернословить.
* Выбрасывать остатки еды — лучше отдать их нуждающимся, чтобы не навлечь на себя бедность.
* Резать хлеб ножом — считалось, что лучше ломать хлеб руками, чтобы в доме были деньги.
Лунный календарь 14 апреля
Фаза Луны: убывающая Луна, 27-й лунный день.
Луна в знаке зодиака Рыбы.
Если верить астрологическим прогнозам, в этот день стоит прислушиваться к своей интуиции. Сегодня возможны прозрения, озарения и неожиданные открытия. Не исключено, что будет найдено решение в ситуации, которая казалась безвыходной. В этот день обратите внимание на свои действия и задумайтесь об ответственности, а вот бытовые дела могут и подождать.
Начинать новые дела 14 апреля астрологи не рекомендуют, лучше воздержаться от подписания важных документов или заключения договоров. Крупные покупки, вложения и денежные вопросы сторонники эзотерики советуют отложить на другой день. День стоит провести в хорошем настроении, хотя этот совет универсален даже для тех, кто не доверяет звездным и лунным раскладам.
14 апреля родились люди под знаком зодиака Овен, который находится под управлением Марса и относится к стихии огня.
Какие исторические события произошли 14 апреля
* 1618 год — отряд казаков высадился в Сибири на берегу реки Томь и начал возведение Кузнецкого острога (ныне город Новокузнецк).
* 1801 год — Александр I упразднил Тайную канцелярию и отменил пытки при допросах.
* 1842 год — Николай I подписал Указ об обязанных крестьянах, закрепив переход части бывших крепостных на договорные отношения с помещиками.
* 1848 год — в Российской империи создан секретный цензурный комитет для наблюдения за печатью.
* 1865 год — 16-й президент США Авраам Линкольн получил смертельное ранение в результате покушения, на следующий день он скончался.
* 1871 год — в Германии учрежден парламент — рейхстаг.
* 1912 год — за несколько минут до полуночи лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом.
* 1929 год — в Монте-Карло проведен первый Гран-при Монако — гонка «Формулы-1».
* 1932 год — в кембриджской лаборатории Резерфорда физики Джон Кокрофт и Эрнест Уолтон впервые добились искусственной ядерной реакции.
* 1941 год — сотрудники Кроноцкого заповедника обнаружили первый гейзер. Это стало предпосылкой открытия Долины гейзеров.
* 1945 год — в Москве создан Главный ботанический сад Академии наук СССР.
* 1945 год — советские войска освободили Вену. Венская наступательная операция продолжалась с 16 марта по 15 апреля 1945 года.
* 1991 год — неизвестные похитили из музея Ван Гога 20 картин на сумму около $500 млн.
* 2003 год — ученые объявили о завершении основных работ по расшифровке генома человека.
Кто родился 14 апреля
* В 1745 году родился Денис Фонвизин — писатель, драматург, создатель русской бытовой комедии, автор комедий «Недоросль» и «Бригадир».
* В 1754 году родился Николай Румянцев — министр иностранных дел России и коллекционер. Он собрал уникальную коллекцию книг и рукописей, которая стала основой для создания Румянцевского музея.
* В 1849 году родился Сергей Мосин — конструктор и основатель производства стрелкового оружия.
* В 1862 году родился Петр Столыпин — государственный деятель, министр внутренних дел, премьер-министр России, инициатор аграрной реформы.
* В 1915 году родился Петр Глебов — актер театра и кино, народный артист СССР.
* В 1951 году родился Петр Мамонов — рок-музыкант, основатель группы «Звуки Му», актер.
• В 1888 году умер Николай Миклухо-Маклай — путешественник и этнограф.
• В 1910 году умер Михаил Врубель — художник, представитель символизма.
• В 1930 году умер Владимир Маяковский — поэт, представитель футуризма и авангарда в литературе.
• В 1980 году умер Джанни Родари — итальянский писатель, автор «Приключений Чиполлино».
Кто отмечает день рождения 14 апреля
* 93 года исполняется Юрию Оганесяну — советскому и российскому ученому, специалисту в области экспериментальной ядерной физики, академику РАН.
* 84 года исполняется Валентину Лебедеву — советскому космонавту, дважды Герою Советского Союза.
* 81 год исполняется Ричи Блэкмору — гитаристу, певцу и композитору, участнику группы Deep Purple.
* 69 лет исполняется Михаилу Плетневу — пианисту, композитору и дирижеру, народному артисту РСФСР.
* 68 лет исполняется Питеру Капальди — актеру, известному ролью Двенадцатого Доктора в сериале «Доктор Кто».
* 53 года исполняется Эдриену Броуди — актеру и продюсеру, звезде фильма «Пианист».
* 49 лет исполняется Саре Мишель Геллар — актрисе и телепродюсеру.
* 38 лет исполняется Кристине Асмус — актрисе театра, кино и дубляжа, телеведущей.