Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Эрдоган пригрозил Израилю войной

Эрдоган заявил, что Турции ничто не помешает войти в Израиль
Depo/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности войны с Израилем. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Эрдоган утверждает, что из-за действий Израиля 1,2 млн жителей Ливана были вынуждены покинуть свои дома на фоне атак на гражданские объекты. Он призвал международное сообщество предотвратить подобное и в отношении Палестины.

«Так же, как мы вошли в Ливию и Карабах, мы можем войти в Израиль. Ничто не мешает нам это сделать», — отметил президент Турции.

На эти слова отреагировал министр по делам культурного наследия Израиля Амихай Элияху, который охарактеризовал Эрдогана как «мегаломанского диктатора» с империалистическими стремлениями.

До этого в Турции заявили, что нападение Соединенных Штатов и Израиля на Иран ставит под угрозу регион и мировую стабильность. МИД Турции выразил глубокую обеспокоенность по поводу любых действий, нарушающих международное право и угрожающих гражданскому населению.

Ранее Эрдоган заявил Путину о необходимости положить конец агрессии Израиля

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
