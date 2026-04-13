Эрдоган пригрозил Израилю войной

Эрдоган заявил, что Турции ничто не помешает войти в Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности войны с Израилем. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Эрдоган утверждает, что из-за действий Израиля 1,2 млн жителей Ливана были вынуждены покинуть свои дома на фоне атак на гражданские объекты. Он призвал международное сообщество предотвратить подобное и в отношении Палестины.

«Так же, как мы вошли в Ливию и Карабах, мы можем войти в Израиль. Ничто не мешает нам это сделать», — отметил президент Турции.

На эти слова отреагировал министр по делам культурного наследия Израиля Амихай Элияху, который охарактеризовал Эрдогана как «мегаломанского диктатора» с империалистическими стремлениями.

До этого в Турции заявили, что нападение Соединенных Штатов и Израиля на Иран ставит под угрозу регион и мировую стабильность. МИД Турции выразил глубокую обеспокоенность по поводу любых действий, нарушающих международное право и угрожающих гражданскому населению.

Ранее Эрдоган заявил Путину о необходимости положить конец агрессии Израиля