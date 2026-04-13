В Сочи неизвестный утопил более 10 электросамокатов в реке Сочинка

В Сочи ищут хулигана, который утопил в реке дюжину электросамокатов, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта на улице Конституции СССР в Центральном районе города. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина действовал в одиночку, сбрасывая технику с набережной прямо в русло реки Сочинка.

Полиция извлекла из воды 12 самокатов, принадлежащих сервисам аренды. Большинство устройств получили серьезные повреждения и окончательно вышли из строя после контакта с водой. Ущерб компаниям-операторам предварительно оценивается в несколько сотен тысяч рублей.

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Ему грозит наказание по ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»): значительный штраф, обязательные работы либо лишение свободы.

До этого травматолог Михаил Фомин рассказал «Газете.Ru» о самых частых травмах в сезон электросамокатов. По словам врача, 70–80% случаев травмы с участием электросамокатов происходят вовсе не при столкновении с автомобилем, а из-за обычной потери равновесия на ровной дороге. Человек падает «сам по себе», но последствия такой ошибки могут потребовать месяцев реабилитации.

Ранее пенсионерка разгромила стоянку электросамокатов в Воронеже.