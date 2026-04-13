Музыкальный продюссер назвал дату приезда в Россию Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева 15 апреля приедет в Россию, заявил музыкальный продюссер Сергей Дворцов. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Дворцов пояснил, что посещение певицой России связано не только с приходящимся на 15 апреля днем ее рождения, но и с необходимостью решить «текущие вопросы по недвижимости и концертной деятельности». По словам продюссера, «это информация из первых уст».

13 апреля шоумен Стас Барецкий заявил, что ведет переговоры по покупке квартиры Пугачевой в Москве. Пятикомнатную квартиру площадью 303 квадратных метров в Филипповском переулке на Арбате Пугачева продает в закрытом формате. Как сообщили СМИ, просмотры проводят только для своих, а объявлений в интернете публиковать не планируют. Примечательно, что об этом стало известно после того, как певица с мужем, по данным Mash, переписали замок в деревне Грязь на детей Гарри и Лизу.

Ранее пенсионерка из Воронежской области потребовала 15 млн рублей у Аллы Пугачевой.