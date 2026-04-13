Военблогер Подоляка оценил заявления Киева о появлении у ВСУ гиперзвуковой ракеты

Подоляка: появление у ВСУ гиперзвука может быть обоснованием для ядерного удара
Военный блогер Юрий Подоляка оценил заявления Киева о том, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) появилась баллистическая ракета с дальностью 500 км, способная развивать «гиперзвуковую скорость». Комментарий эксперта опубликован на его сайте.

По словам Подоляки, подобные заявления Киева требуют серьезного отношения вне зависимости от степени их достоверности.

«Вполне возможно, что подобные анонсы могут служить обоснованием для применения специального (ядерного) вооружения по ключевым узлам ВПК, таким как днепропетровский «Южмаш» или Павлоградский химический завод», — пишет он.

Подоляка отметил, что если украинская сторона не подменяет понятия, называя гиперзвуковой обычную баллистическую ракету, которая на конечном участке траектории развивает скорость, близкую к нижней границе гиперзвука, и у ВСУ действительно появилась такое оружие, то речь может идти о передаче технологий от Франции или США, поскольку Киев не способен реализовать такой проект самостоятельно.

До этого депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что в перспективе ближайших трех-пяти лет Украина планирует создать свои собственные космические войска. Одна из целей реформы — разработка средств противодействия гиперзвуковой ракете «Орешник». В Москве полагают, что при нынешнем уровне развития технологий перехватить «Орешник» могут лишь Россия, США, Китай и Израиль. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее производитель украинских ракет «Фламинго» пообещал сбить баллистическую ракету в 2027 году.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!