Спикер парламента Словении: в стране пройдет референдум о выходе из НАТО

В Словении пройдет референдум о выходе страны из состава Североатлантического альянса, заявил новоизбранный спикер нижней палаты парламента, лидер партии евроскептиков «Правда» Зоран Стеванович. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания RTV Slovenija.

Стеванович подчеркнул, что у него нет «никаких пророссийских взглядов, только прословенские». По его словам, Словения должна проводить самостоятельную, суверенную политику, сотрудничая со всеми странами, прежде всего с великими державами. Такое сотрудничество ни в коем случае не должно означать подчинение, а лишь хорошие отношения в интересах Словении. Политик отметил, что будет категорически противостоять вмешательству в чужие военные и дипломатические конфликты, поскольку Словении никогда не было пользы от подобной политики.

Стеванович напомнил, что его партия пообещала словенскому народу референдум по вопросу о выходе из НАТО , и этот референдум будет проведен.

10 апреля Государственное собрание Словении избрало Стевановича своим председателем. В ходе тайного голосования его кандидатуру поддержали 48 из 90 парламентариев.

8 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что у Североатлантического альянса мрачное будущее.

Ранее в Кремле оценили вероятность развала НАТО из-за США.