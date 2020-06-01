Украина предложила вернуться к «будапештскому формату» переговоров

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США рассмотреть возвращение к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России. Об этом он написал в статье, опубликованной на сайте Атлантического совета.

«Мы должны сейчас рассмотреть возвращение к будапештскому формату. На первых порах консультации должны проходить без участия России, учитывая, что Москва отказалась от своего статуса гаранта, чтобы стать оккупационной силой», — заявил политик.

По его словам, будапештский формат даст возможность вывести отношения с Кремлем в другое русло и привлечь «агрессора» к ответственности. Резников отметил, что Украина не планирует выходить из минских соглашений, поскольку они позволяют обмениваться пленными.

Ранее стало известно, что делегация от Украины отправится с визитом в Германию, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе и планы по «деоккупации» Крыма

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