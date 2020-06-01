Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», — объявил глава государства.

Такое решение было принято после встречи с членами рабочей группы по изменению Конституции.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, однако Путин перенес его на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин назвал 1 июля подходящей датой для голосования по поправкам в Конституцию

— Путин считает, что перед голосованием по поправкам в Конституцию нужно выждать 30 дней

— Памфилова предложила провести голосование по Конституции за неделю