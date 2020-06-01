Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля
Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».
«Проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», — объявил глава государства.
Такое решение было принято после встречи с членами рабочей группы по изменению Конституции.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, однако Путин перенес его на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.
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