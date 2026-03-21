Два человека попытались проникнуть на военную базу Британии

Independent: в Британии двух человек задержали за попытку проникнуть на базу ВМС

В Великобритании задержали двух человек за попытку проникнуть на базу королевских Военно-морских сил (ВМС) «Клайд» в Шотландии, где размещены атомные подводные лодки. Об этом пишет издание The Independent cо ссылкой на шотландскую полицию.

По его информации, 19 марта 34-летний мужчина и 31-летняя женщина попробовали попасть на закрытый объект. При этом они не пытались сделать это с помощью силы. Сообщается, что они открыто подошли к базе и попросили разрешения попасть на ее территорию. Затем эти люди были задержаны.

Новость дополняется.