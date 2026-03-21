Вучич сделал заявление о переговорах Европы с Россией

В Европе постепенно начинает меняться отношение к переговорам с Россией. Об этом в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung заявил президент Сербии Александр Вучич.

«На протяжении долгого времени в Европе считали, что никто не намерен разговаривать с Россией. Сейчас подобное отношение медленно изменяется», — сказал он.

Сербский президент считает, что было бы лучше, если бы дверь для диалога между Европой и РФ оставалась открытой.

«Взрослые решают конфликты через разговоры, а не с помощью кулаков», — отметил Вучич.

До этого Вучич заявил, что страны Европейского союза (ЕС) заплатят «наивысшую цену» за отказ от российской нефти. Он подчеркнул, что Европу ждет «ад» в сфере энергетики при продолжении эскалации на Ближнем Востоке. По его мнению, необходимо принять меры, чтобы не допустить роста цен на нефть и газ в условиях дефицита энергоносителей.

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что ЕС на фоне войны на Ближнем Востоке понадобится Россия.