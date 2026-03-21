Аэропорт Ульяновска приостановил работу

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Ульяновска (Баратаевка). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В Росавиации объяснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого временно ограничили работу аэропортов Волгограда и Саратова.

20 марта в аэропорту Внуково вводили временные ограничения. Также аэропорт Калуги временно не принимал и не выпускал рейсы.

Минобороны РФ сообщало, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 66 дронов над регионами РФ за три часа вечером в пятницу.

БПЛА были уничтожены над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областями, Республикой Крым и Московским регионом.

